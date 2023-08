Euronics fa sognare tutti i consumatori con alcuni dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto in Italia, gli sconti abbracciano tantissime categorie con le occasioni più in voga del periodo, e la possibilità di accedervi in maniera indistinta in ogni singolo punto vendita in Italia.

Spendere poco con Euronics è decisamente più semplice di quanto avreste mai immaginato, non dovete fare altro che recarvi in un qualsiasi negozio, ed approfittare di ogni singolo prezzo basso. L’unica cosa da sapere riguarda come al solito l’impossibilità di accedervi tramite il sito ufficiale, esattamente alla pari di altre realtà sul territorio.

Euronics, i prezzi sono quasi gratis solo oggi

Le migliori offerte del volantino Euronics catturano l’attenzione del pubblico, con la possibilità di approfittare di uno sconto del 50% sul meno caro di una coppia di prodotti aggiunti al carrello. Per raggiungere quest’obiettivo è prima di tutto necessario scegliere un elemento specifico, parliamo di un grande/piccolo elettrodomestico o di un televisore, il cui prezzo superi almeno i 399 euro.

Lo step precedente è assolutamente obbligatorio, in caso contrario non sarà possibile godere della campagna promozionale oggetto del nostro articolo. Una volta che l’avrete superato, potrete decidere di aggiungere un secondo elemento, con l’obiettivo comunque di ottenere uno sconto del 50% sul modello che ha un costo inferiore. L’applicazione sarà automatica in cassa, ovvero non sarà possibile scegliere il prodotto, e sarà immediata. I dettagli sono raccolti anche online sul sito di Euronics.