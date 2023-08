Ad oggi, il mondo della tecnologia fornisce, giorno dopo giorno, nuove applicazioni in grado di semplificarci la vita.

Un esempio calzante sono le app che permettono alle persone di ritrovare i loro amici a quattro zampe in caso di smarrimento.

Per chi possiede un amico peloso, pensare di smarrirlo o di perdere le sue tracce è sicuramente uno degli incubi più frequenti, che si spera di non vedere mai realizzati.

Tuttavia, grazie a queste applicazioni ritrovare il proprio animale, non solo, diventa possibile, ma anche molto più rapido e semplice.

E la tempestività, in questi casi, è davvero tutto.

5 delle migliori app per il ritrovamento del tuo amico a quattro zampe

SOS Bau Boyms.

Per accedere alla piattaforma potete utilizzare anche il vostro profilo Facebook. Una volta entrati nell’interfaccia principale, potrete creare un profilo accurato del vostro animale domestico.

Tali informazioni, in caso di smarrimento del vostro amico a quattro zampe, verranno poi pubblicate sulla mappa di cui dispone l’app, che ricopre un territorio di ben 5 km dal vostro domicilio. In questo modo, chiunque ritrovi il vostro cane o un altro animale che corrisponda alle caratteristiche del profilo pubblicato, potrà effettuare una segnalazione, e farvi ritrovare il vostro cane.