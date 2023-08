CoopVoce ha TUTTO GRATIS, ci sono addirittura 200GB

Per quanto riguarda invece i contenuti dell’offerta, i provider virtuali sembrano avere una marcia in più ormai da diversi mesi a questa parte. Uno di quelli più attivi secondo tale senso è certamente CoopVoce, provider che si appoggia notoriamente a Vodafone e che riesce ormai a splendere di luce propria.

Dopo aver fondato gran parte delle sue fortune affermando di fare capo al gestore più famoso in Europa, oggi CoopVoce non ha problemi a pubblicizzare solo il suo nome. Effettivamente non ci sarebbe bisogno di spaventarsi quando si hanno a disposizione offerte così piene di contenuti e con costi così bassi. Lo dimostra innanzitutto il sito ufficiale, sul quale gli utenti che desiderano sottoscrivere una soluzione del gestore virtuale, troveranno più opportunità. Quello che CoopVoce si prefissa attualmente è rubare quanti più utenti alla concorrenza, proponendo dei prezzi che non cambieranno mai nel tempo.

CoopVoce: ci sono 200 giga in 4G ogni mese con la nuova EVO

Tutti gli utenti che vogliono sottoscrivere una delle offerte di CoopVoce, sanno che sul sito ufficiale ci sono delle proposte. Il gestore virtuale è riuscito infatti a tenere intatte le sue offerte in termini di contenuti ma anche per quanto riguarda i prezzi.

Anche questa volta vincere non sarà difficile siccome sono presenti tanti contenuti all’interno della nuova EVO 200. CoopVoce infatti presenta minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi utili da inviare ogni mese. Per quanto riguarda invece la connessione ad Internet, ecco 200 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo è di 7,99 € al mese senza limiti di tempo.