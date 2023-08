Canone RAI, tassa finalmente abolita per gli utenti

Il periodo non è dei migliori e gli utenti italiani lo stanno manifestando in ogni modo. Più volte infatti è capitato che ci sono state rimostranze in merito al pagamento delle tasse, siccome l’inflazione non consente di vivere in maniera tranquilla. Esistono poi delle imposte che andrebbero definite oltraggiose, siccome molto spesso sembrano prendere in giro coloro che purtroppo sono costretti a pagarle. L’Italia è infatti l’unico paese in Europa dove viene pagato il canone Rai, una tassa sulla TV che per l’ultima volta in un’altra nazione fu vista in Spagna circa nel 2010.

Qualche modo per evitare di pagare però esiste, ma riguarda solo alcune categorie di utenti italiani.

Canone RAI: ecco quali sono gli utenti che possono evitare di pagare la tassa annuale

Purtroppo pagare il canone è obbligatorio, o almeno è stato imposto così da qualche anno. All’interno della bolletta dell’elettricità quest’imposta risulta inclusa, tutto per 10 mensilità su 12. Sapevate però che ci sono alcune categorie di utenti che possono evitare di pagare il canone Rai? Ovviamente non cominciate ad esultare, siccome sono veramente pochi i cittadini che possono avvalersi di queste regole.

Innanzitutto bisognerebbe aver compiuto i 75 anni di età per essere esentati, ovviamente essendo intestatari della rete elettrica. Non finisce però qui, visto che gli ultra settantacinquenni dovrebbero anche avere un reddito complessivo familiare inferiore agli 8000 € annui.

La stessa cosa vale per coloro che in casa non hanno una televisione in grado di ricevere i canali Rai, o una radio. Anche qui bisognerà presentare un modulo all’Agenzia delle Entrate per ricevere l’esenzione completa.

Infine c’è un’altra regola, quella che riguarda i militari stranieri residenti sul suolo italiano e tutti i funzionari di organizzazioni internazionali. Da precisare che i militari stranieri devono avere cittadinanza italiana. La stessa cosa vale anche per gli agenti diplomatici e gli impiegati consolari.