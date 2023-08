Se state cercando un ottimo Home Speaker per la vostra casa ma non ne conoscete molti modelli lasciatevi consigliare…

La piattaforma Amazon ne sta proponendo uno di marca Bose ad un prezzo scontato di 150 euro, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Bose Home Speaker 500 scontatissimo

Il controllo del dispositivo è facile, con due modi diversi per gestire ciò che stai ascoltando: i comandi sulla parte superiore del diffusore o l’app Bose Music. Riproduci i servizi musicali Wi-Fi integrati, come Spotify ed Amazon Music, o utilizza una connessione Bluetooth per ascoltare tutto ciò che vuoi dal telefono o dal tablet.

Accedi con la semplicità di un tocco a playlist, stazioni radio Internet e molto altro grazie a sei preset. Per un diffusore sempre carico e pronto all’uso. Il prodotto è compatibile con i diffusori SoundLink Revolve e Revolve+ Bluetooth. Inoltre funge anche da comodo supporto per il diffusore.

Infine, cosa non scontata, consente la riproduzione di musica durante la ricarica. Questo Home Speaker ha solitamente un prezzo di 479.90 euro ma in questi giorni, seguendo questo link, potrete pagarlo solamente 338.94 euro.