Si sa, i prodotti Apple hanno un costo molto più elevato dei competitors, soprattutto quando si parla di “accessori” come Watch, Pen, Cover e molto altro.

Però se avete sempre desiderato acquistare un Apple Watch e non avete mai avuto l’occasione di trovarlo in offerta, oggi è il vostro giorno fortunato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple Watch 8 in offerta su Amazon

La piattaforma di e-commerce Amazon propone in offerta iWatch GPS da 45 mm, il compagno essenziale per una vita più sana oggi è ancora più potente. I suoi sensori evoluti ti forniscono dati utili per comprendere meglio come stai. Con le nuove funzioni per la sicurezza chiami aiuto quando ti serve. E il luminoso display Retina always-on è facile da leggere, anche quando tieni abbassato il polso.

“Rilevamento incidenti” e “Rilevamento cadute” possono chiamare in automatico i soccorsi in caso di grave incidente d’auto o se fai una brutta caduta. E per far partire una chiamata d’emergenza ti basta premere un pulsante. Scopri dati utili sulla tua salute grazie all’evoluto sensore di temperatura. Misura l’ossigeno nel sangue. Ricevi notifiche in caso di frequenza cardiaca insolitamente alta o bassa.

Tutto funziona in perfetta sintonia con i tuoi dispositivi e servizi Apple. Sblocca il tuo Mac in automatico. Trova i tuoi dispositivi con un tap. Paga gli acquisti con Apple Pay. Apple Watch Series 8 richiede un iPhone 8 o successivo aggiornato all’ultima versione di iOS. Questo e molto altro oggi può essere vostro a soli 439.99 euro invece di 549 euro seguendo questo link.