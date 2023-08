Le app, sono diventate una grande ausilio per la vita di tutti i giorni. Ci sono infatti applicazioni che una volta installate sul cellulare ci consentono di avere informazioni in tempo reale circa le condizioni meteorologiche e il traffico, alcune sono utili per intrattenersi, come i giochi o per modificare le nostre foto ed video e molto altro ancora. Insomma, tutto ciò che si può fare attraverso i nostri dispositivi, è reso possibile dalla presenza e dal continuo sviluppo di queste applicazioni.

Ma cosa pensereste se vi dicessi che esistono delle applicazioni che vengono utilizzate per portare allo scoperto fenomeni paranormali e per parlare con entità spirituali?

Ebbene sì, esistono numerose applicazioni, sia per i dispositivi iOS sia per gli Android, destinate effettivamente a questo scopo.

5 delle migliori app su paranormale

Ghostcom Radar Spirit Detector. L’app funziona come una vera e propria applicazione per la caccia ai fantasmi . Tuttavia, il suo utilizzo non si ferma di certo qui, è infatti in grado di localizzare il fantasma che si trova nelle vostre vicinanze e farvi parlare con lui. Inoltre, fornisce informazioni circa lo stato emotivo dello spirito, il suo segno zodiacale è molto altro ancora. Insomma si tratta di un’app davvero divertente per scorrere il tempo e che molti valutano al pari di un gioco di società;

GhostTube SLS. Tale applicazione, consente di identificare la presenza di esseri umanoidi resi visibili da una sorta di luce infrarossa che appare direttamente sullo schermo del vostro smartphone. Inoltre, per i dispositivi più recenti, è inclusa anche la funzione notturna.

Ghost Hunting Tools. L’applicazione risulta essere molto simile ad alcuni sistemi che professionisti del settore già utilizzano. In quanto essa, consente di monitorare il campo elettromagnetico circostante e dispone di un apposito registratore adatto per il rilevamento di fenomeni vocali elettronici, utili per individuare spiriti ultraterreni. Seppure l’app sia a scopo di intrattenimento, alcune recensioni sostengono che essa, al contrario, sia reale al 100%.

iOvilus. L’applicazione, strano ma vero, consente di parlare direttamente con i fantasmi , una chiamata resa possibile proprio dai sensori del telefono . Per quanto possa sembrare falso, si tratta comunque di un’applicazione che mette davvero i brividi;

Spirit Board. L’app consente di fare delle domande sulla tavola degli spiriti, e di ricevere una risposta qualora uno dei fantasmi si mostri disponibile. I creatori dell’applicazione suggeriscono di spegnere la luce della stanza in cui vi trovate e di accendere qualche candela, in modo da rendere l’atmosfera più spettrale e credibile. Fate delle domande, e il cursore si muoverà sulla tavola del vostro schermo per le relative risposte.

Insomma, si tratta a tutti gli effetti di un’esperienza dall’altro mondo.

Queste sono solo alcune delle innumerevoli applicazioni che gli Store online offrono su questo argomento. Tuttavia, ci teniamo a specificare, che si tratta semplicemente di sistemi di intrattenimento, a cui non diamo alcuna validità scientifica.