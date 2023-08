WindTre, è arrivato il momento di vincere premi pazzeschi con WINGAME

Nel panorama delle telecomunicazioni italiane, WindTre si conferma come uno degli operatori più attivi nel proporre iniziative e concorsi per i suoi clienti. Una delle ultime proposte è il concorso WINGAMES, inserito nel programma WinDay, che offre ai partecipanti la possibilità di vincere premi interessanti.

WindTre: cosa si può vincere in concorso?

Il concorso WINGAMES è dedicato ai clienti WindTre, sia di rete mobile che fissa. Per partecipare, dopo essersi iscritti a WinDay tramite l’applicazione dell’operatore, i clienti possono accedere alla sezione WINGAMES e giocare a due mini-giochi: WORDS e PUZZLE. Ogni settimana, i 50 giocatori con il punteggio più alto in ciascun gioco avranno la possibilità di vincere un buono regalo Amazon del valore di 50 euro. Alla fine del concorso, verranno estratti ulteriori premi, tra cui uno smartphone pieghevole Honor Magic VS e 100 zainetti con il marchio WinDay.

Il gioco WORDS sfida i partecipanti a indovinare una parola italiana di cinque lettere in un massimo di sei tentativi. A seconda del numero di tentativi impiegati per indovinare la parola, vengono assegnati diversi punteggi. Per rendere il gioco più avvincente, i partecipanti possono richiedere un aiuto, al costo di cinque punti, per visualizzare una lettera nella posizione corretta.

Il secondo gioco, PUZZLE, richiede ai giocatori di posizionare blocchi in una matrice 8×8, cercando di completare il maggior numero di righe e colonne. Ogni blocco inserito nella matrice vale un punto, e completare righe o colonne offre ulteriori punti bonus. Se i blocchi rimanenti non possono più essere inseriti nella matrice, la partita termina.

Oltre ai premi settimanali, WindTre ha previsto premi speciali per l’intera durata del concorso. Lo smartphone Honor Magic VS, dal valore di 1599 euro, verrà estratto tra i 50 migliori giocatori di ciascuna sessione, per un totale di 400 partecipanti. Gli zainetti WinDay, dal valore di 22,57 euro ciascuno, verranno invece estratti tra tutti i partecipanti che non hanno vinto altri premi.

Questo concorso rappresenta un’ottima opportunità per i clienti WindTre di divertirsi e, allo stesso tempo, di vincere premi interessanti. La combinazione di giochi di parole e puzzle, insieme alla possibilità di vincere premi di valore, rende WINGAMES un’attrattiva per un’ampia gamma di clienti. E mentre i giochi offrono un’esperienza divertente, la prospettiva di vincere premi come buoni regalo, smartphone e zainetti aggiunge un ulteriore livello di eccitazione al concorso.