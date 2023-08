Avete dubbi che il vostro partner vi possa tradire in un qualsiasi modo? la prima cosa che dovreste fare è parlarne direttamente, in modo da appianare le possibili divergenze, ma se così non fosse possibile, allora potete fare affidamento su un servizio che vi permette di spiare gratis su WhatsApp.

Lo diciamo subito, onde spegnere inutili pensieri, non è possibile legalmente, e senza toccare fisicamente lo smartphone della persona da spiare, accedere ai messaggi che la stessa invia ad altri, proprio perché sarebbe necessario installare un software specifico sul dispositivo mobile.

WhatsApp, è facile spiare gratis

L’unico servizio su cui è possibile fare affidamento prende il nome di Whats Tracker, nasce come file log che permette al consumatore di scoprire quanti e quando un determinato numero di telefono ha fatto l’accesso a WhatsApp. Spiegandolo con altre parole, tutte le volte che l’utente si collega ed esce dall’app, il sistema lo registra automaticamente indicando l’ora. In un secondo momento l’utente potrà accedere al suddetto file LOG, sul quale visualizzare tutti gli accessi, e scoprire se a tutti gli effetti il partner abbia mentito sul suo collegamento, oppure no.

L’applicazione è scaricabile gratuitamente dal web, è disponibile sia per Android che per iOS, non richiede registrazione, né presenta altro tipo di limitazioni che ne potrebbero inficiare l’utilizzo da parte dell’utente finale. Consideratela, come vi abbiamo già annunciato, come la soluzione estrema su cui fare affidamento.