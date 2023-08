WhatsApp, 2 novità FINALMENTE disponibili per tutti

Quando gli utenti ricevono un nuovo aggiornamento di WhatsApp sono tendenzialmente molto contenti. La loro applicazione preferita, o meglio quella che utilizzano tutti i giorni con maggior frequenza, non esita mai a riportare quel che di nuovo ha testato all’interno della versione beta.

Durante gli ultimi mesi sono state tante le grandi aggiunte, con il pubblico che ha imparato ormai ad utilizzarle.

WhatsApp: ecco le principali novità arrivate con gli ultimi aggiornamenti dell’applicazione

Partendo dall’ultima, che riguarda la privacy e la sicurezza di coloro che utilizzano WhatsApp, la piattaforma ha pensato a qualcosa di molto interessante. Ora, in maniera del tutto facoltativa, gli utenti potranno inserire il loro indirizzo e-mail per un ulteriore verifica in fase di accesso. Sarà questo il nuovo passo per evitare che qualcuno possa intrufolarsi nel proprio account WhatsApp, cosa che in alcuni casi è capitata.

Un’altra funzionalità che tanti stavano aspettando da tempo, complice anche la presenza su Telegram da diversi anni, è quella dei messaggi video. Come era stato già preannunciato diverso tempo fa, anche prima dell’inizio di questo 2023, WhatsApp avrebbe integrato a breve la funzionalità. Ci è voluto un po’ più di tempo del previsto, ma a quanto pare tutto è andato secondo il verso giusto.

Ora tutti possono inviare infatti brevi messaggi video come se fossero delle note audio. WhatsApp infatti ha integrato la funzionalità in prossimità del tasto microfono dedicato alle note vocali, il quale premuto una sola volta rapidamente, farà spuntare fuori una videocamera.

Da quel momento, tenendo premuto, registrerete un messaggio video che verrà recapitato all’interlocutore. La durata massima sarà di un minuto.