Very Mobile, l'offerta a meno di 6 euro è stata prorogata

Very Mobile, l’operatore virtuale che ha guadagnato popolarità per le sue tariffe competitive, ha deciso di prorogare la sua offerta “Summer Flash 5,99“, rendendola disponibile fino al 21 agosto 2023. Questa offerta, originariamente in scadenza al 31 luglio, è stata estesa per soddisfare la crescente domanda e per offrire ai clienti un’opportunità aggiuntiva di beneficiare di un pacchetto conveniente.

Very Mobile: in cosa consiste la promozione?

L’offerta “Summer Flash 5,99” è stata progettata specificamente per coloro che effettuano la portabilità del numero da Iliad e da alcuni operatori virtuali. Per un canone mensile di soli 5,99 euro, gli utenti possono godere di minuti e SMS illimitati, oltre a 120 GB di traffico dati. Questa proposta rappresenta una soluzione ideale per chi desidera un’ampia quantità di dati a un prezzo accessibile.

Oltre a questa offerta, Very Mobile ha sviluppato una piattaforma digitale user-friendly, disponibile sia per Android che per iOS. L’applicazione Very Mobile offre una serie di funzionalità che permettono agli utenti di gestire la propria offerta in modo semplice e intuitivo. Tra le principali caratteristiche dell’app, troviamo la possibilità di attivare la SIM in pochi minuti attraverso un video riconoscimento guidato, controllare il proprio credito residuo, la data di rinnovo dell’offerta e consultare gli addebiti e accrediti ricevuti. Inoltre, l’app permette di ricaricare il credito in pochi tap, utilizzando metodi di pagamento come carta di credito o PayPal. Una funzionalità particolarmente apprezzata è la “Ricarica Automatica“, che consente di rinnovare l’offerta a scadenza senza costi aggiuntivi. In caso di esaurimento dei Giga, gli utenti hanno anche la possibilità di anticipare il rinnovo della propria offerta al solito prezzo.

La strategia di Very Mobile di prorogare l’offerta “Summer Flash 5,99” dimostra l’attenzione dell’operatore verso le esigenze dei clienti e la sua capacità di adattarsi alle dinamiche del mercato. In un settore altamente competitivo come quello delle telecomunicazioni, offerte come questa rappresentano un’opportunità per gli operatori di distinguersi e di fidelizzare la propria clientela. La combinazione di tariffe vantaggiose e di una piattaforma digitale efficiente rende Very Mobile una scelta preferenziale per molti consumatori alla ricerca di soluzioni di telefonia mobile convenienti e affidabili.