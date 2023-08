Unieuro è letteralmente spaventosa, rappresenta la migliore occasione per risparmiare sui propri acquisti, promettendo in cambio un rapporto qualità/prezzo più unico che raro, sull’ordine di uno dei tantissimi smartphone o prodotti di tecnologia tra quelli indicati nel volantino.

Coloro che oggi vogliono risparmiare al massimo devono assolutamente affidarsi ad Unieuro, gli acquisti possono tranquillamente essere completati ovunque si voglia, sia sul sito ufficiale che in negozio, con piccolissime differenze tra le parti, ed inoltre la spedizione gratuita diretta al domicilio, nel momento in cui si dovesse voler acquistare dal divano di casa propria.

Unieuro, quali sono i nuovi prodotti in promozione

I prezzi bassi disponibili da Unieuro sono davvero tantissimi e molto vari tra loro, riescono a coinvolgere un numero sempre più grande di prodotti e di categorie merceologiche. Tra i modelli da non perdere di vista annoveriamo sicuramente il Samsung Galaxy S23, che oggi presenta un costo che si aggira attorno ai 799 euro.

Di altri top di gamma non ne troviamo all’interno del volantino Unieuro, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile, ecco quindi arrivare soluzioni intermedie, con prezzi tra i 350 e 450 euro, come nel caso di Galaxy A34 e Galaxy A54, per poi scendere verso una spesa che non va oltre i 300 euro, come per Honor 90 Lite, Oppo A96, Oppo Reno8 Lite, TCL 30 Se, Realme 10, Realme C33 e similari. Per scoprire e conoscere anche tutti gli altri sconti del volantino, aprite questo link.