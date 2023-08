Samsung Galaxy Z Flip5, Z Fold5, Watch6 e Tab S9 ufficialmente disponibili in negozio

Samsung ha recentemente annunciato la piena disponibilità in tutti i negozi di Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Watch6 e Tab S9, i nuovi dispositivi mobile dell’azienda sudcoreana possono essere acquistati nei punti vendita sparsi per il territorio, ed anche sui siti di e-commerce.

I più attesi sono senza dubbio Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, la quinta generazione dei pieghevoli di casa Samsung, pronti ad offrire prestazioni da top di gamma, con form factor e design iconici (grazie alla presenza della cerniera Flex). I preordini sono stati da record, infatti nel Sud-Est Asiatico ed in America Latina hanno toccato il 65%, entro pochi giorni dal lancio. Galaxy Z Flip5 può essere acquistato in 4 colorazioni, Mint, Lavender, Cream e Graphite, mentre Z Fold5 nelle colorazioni Phantom Black, Cream e Icy Blue.

Samsung, gli altri prodotti da acquistare

Sempre in questi giorni è disponibile in negozio la nuova serie Galaxy Tab S9, i tablet sono suddivisi in tre modelli in particolare: Tab S9 Ultra, S9+ e S9, tutti caratterizzati dalla presenza del Dynamic AMOLED 2X, un display di altissima qualità, con certificazione IP68. La richiesta è stata elevata, con il 60% degli utenti che ha deciso di puntare direttamente verso l’S9 Ultra. Le colorazioni in vendita sono due: Beige e Graphite, ricordiamo che S9 Ultra ha un pannello da 14,6 pollici, S9+ da 12,4 pollici e S9 da 11 pollici.

Gli ultimi prodotti disponibili da oggi sono Galaxy Watch6 e Watch6 Classic, gli smartwatch pensati per il monitoraggio del benessere, con funzioni sempre più all’avanguardia e pronte per fare la differenza in un mercato ricco di soluzioni differenti tra cui gli utenti possono effettivamente scegliere.