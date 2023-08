Sulla piattaforma di e-commerce Amazon potete trovare in questi giorni le Samsung Galaxy Buds Live in mega offerta.

Si tratta di un paio di cuffiette Bluetooth molto comode e versatili, adatte ad ascoltare musica e guardare film. Scopriamo insieme il prezzo a cui sono proposte.

Samsung Galaxy Buds Live in mega offerta su Amazon

Il design è distintivo, Samsung poi ha pensato a tre colorazioni con finitura glossy decisamente appariscenti: Bronze, White, Black. Sulla parte a contatto con il padiglione auricolare trovano posto un sensore di prossimità, la griglia di uscita dello speaker, un microfono e due pin di ricarica. Esternamente altri due microfoni e due prese d’aria.

Per quanto riguarda la qualità costruttiva una dolente nota è quella sull’impermeabilità: IPX2, ovvero poco o nulla. Per quanto riguarda il case le dimensioni sono piuttosto contenute (50 x 50,2 x 27,8mm) per un peso di 42 grammi. Supporta la ricarica wireless oppure via cavo attraverso l’unica porta Type-C presente.

Con le Buds Live Samsung ha realizzato un prodotto molto interessante in termini tecnici, dotandolo di tecnologie ancora mai viste per delle “semplici” cuffiette TWS. Buona parte di queste funzionalità interessano la gestione dei tre microfoni (due esterni e uno interno) di cui è equipaggiato ciascun auricolare. Le Samsung Galaxy Buds Live sono dotate di una buona dose di funzioni intelligenti, gestibili attraverso l’applicazione Samsung Wearable. Che aspettate? la piattaforma Amazon le sta proponendo a soli 69.90 euro invece di 169 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli.