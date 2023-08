Il Play Store nasconde al proprio interno una selva di sconti da non perdere assolutamente di vista, che possono davvero indurre un livello di risparmio inedito nel consumatore finale, offrendo la possibilità di spendere poco anche sul download di giochi e app sul proprio smartphone.

Gli utenti che sono particolarmente interessanti agli sconti, devono comunque ricordare che i prezzi risultano essere attivi solo per un determinato periodo temporale, in altre parole non si ha la certezza della loro disponibilità prolungata, di conseguenza consigliamo caldamente di approfittare subito degli ottimi sconti speciali.

Play Store, solo in questo modo potete risparmiare

I giochi in promozione sul Google Play Store sono davvero tantissimi e molto vari tra di loro, volendo partire dai titoli meno costosi non possiamo che annoverare Breaking Gates, disponibile a 0,89 euro (LINK), oppure anche Cat Lady, in vendita a 1,89 euro (contro i 3,50 euro, LINK).

Le occasioni disponibili sono davvero tantissime, e non possiamo non annoverare alcuni mostri sacri del settore, quali possono essere i vari Final Fantasy, come VIII Remastered (a 10 euro, contro i 21 euro di listino) e III Remake (a 8 euro), ma anche un buonissimo Tactics, il cui prezzo è oggi circa di 7 euro (LINK).

Nell’eventualità in cui vogliate installare uno dei suddetti giochi, dovete semplicemente premere il link che abbiamo inserito, vi collegherà direttamente al Google Play Store, e potrete così effettuare senza problemi il download.