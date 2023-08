Le multe son da sempre uno degli incubi peggiori di ogni automobilista, il rischio di incappare in una sanzione è decisamente nutrito soprattutto se si è distratti alla guida e magari non si presta attenzione alle violazioni anche se magari queste ultime non sono di grave entità, vi siete mai chiesti in quale parte di Italia ne sono state staccate di più ? Ebbene i ragazzi di Facile.it e Assicurazione.it si e si sono anche dati una risposta, un lavoro congiunto che ha preso in considerazione i dati provenienti dal “Rendiconto proventi violazioni codice della strada” e pubblicati dal Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali ha portato ad una classifica.

Milano milionaria

Dallo studio emerge come sia Milano la città ad aver staccato più multe, con un incasso pari a ben 151 milioni di euro, che per intenderci è come se ogni cittadino milanese avesse pagato in media 111 euro in multe per il 2022, a tutto ciò bisogna aggiungere anche che l’intera Lombardia è ai vertici di questa classifica, l’importo complessivo raccolto nella regione ha infatti superato la bellezza di 193 milioni e mezzo di euro.

La classifica dunque vede:

Milano: 151 milioni Brescia: 11 milioni Bergamo: 7 milioni

Nelle ultime posizioni invece Sondrio (quasi 343 mila euro), Lodi (369 mila euro) e Cremona (poco meno di 1,2 milioni di euro).

Tornando invece sul fronte nazionale, abbiamo anche Roma con numeri da capogiro, con ben 133 milioni di euro incassati dalle multe, Torino e Bologna invece hanno riscosso, rispettivamente, 40,5 e 43,3 milioni di euro, Palermo invece vanta 25,5 milioni di euro e Firenze si attesta a 46 milioni, Napoli raggiunge invece appena quota 8,85 milioni di euro.