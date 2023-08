Mission Impossible è la famosa saga di film che rappresenta, letteralmente, una vera e propria pietra miliare del genere action.

I film, che vedono protagonista il celebre e amato attore Tom Cruise, sono arrivati al loro settimo capitolo.

Già dalle prime immagini del trailer, è stato possibile dare un’occhiata alle esperienze impossibili che, il grande Cruise ha fatto in prima persona, senza l’ausilio di alcuno Stand man.

Mission Impossible 7, ha raggiunto infatti notevoli consensi ed una valanga di recensioni positive.

Continuando ad essere una delle migliori saghe cinematografiche mai realizzate.

Tuttavia, sembra che ci sia qualcuno che non la pensi così.

Nel bel mezzo di questa valanga di apprezzamenti e commenti positivi, emerge, più di ogni altro, il commento del celebre regista, sceneggiatore e critico cinematografico, Paul Schrader.

Mission Impossible e le critiche del regista Paul Schrader

Secondo Schrader, Mission Impossible 7 si è rivelato essere una vera e propria sciocchezza, con una sceneggiatura davvero pessima.

Il critico, ha espresso la sua opinione a riguardo, senza troppi giri di parole ma, al contrario, con una franchezza incisiva e diretta.

In particolare, Schrader ha criticato il lavoro dello sceneggiatore, Dead Reckoning.

Ribadendo, non solo che, il film sia stato piuttosto noioso, ma che la sua stessa sceneggiatura fosse già di per sé una sciocchezza, priva di originalità e creatività.

Insomma un lavoro di pessima qualità.

Inoltre, ha affermato che, un tale progetto, potrebbe essere, senza problemi, frutte del lavoro di un’Intelligenza artificiale.

Insomma Paul Schrader, non le manda di certo a dire.

E voi cosa ne pensate di Mission Impossible 7?

Vale la pena vederlo anche solo per il fatto di osservare Tom Cruise che si cimenta, davvero, in missioni impossibili?

Decisamente sì.