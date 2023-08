MediaWorld raccoglie nel suo ultimo volantino una delle migliori campagne promozionali del periodo, grazie alla quale è possibile accedere a prodotti di altissimo livello, che faranno risparmiare al massimo, a prescindere dalla categoria merceologica effettivamente coinvolta.

Una spesa così bassa era da tanto tempo che non la vedevamo da MediaWorld, proprio in questi giorni gli utenti possono affidarsi sia all’e-commerce che al sito ufficiale, con il quale avere libero accesso a smartphone di ultima generazione, e non solo. Tutti i prodotti, come al solito del resto, possono essere acquistati con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed anche no brand, cosicché gli aggiornamenti siano molto più tempestivi.

MediaWorld, le occasioni che nessuno si aspettava

Da MediaWorld è arrivato il momento di acquistare un nuovo notebook, anche con sistema operativo Mac OS, è infatti disponibile il buonissimo MacBook Air M2 da 13 pollici al prezzo di 1199 euro, questo presenta appunto processore Apple M2, con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Sempre restando in seno alla medesima azienda, potete comunque affidarvi ad un Apple iMac da 24 pollici, con processore M1, il cui prezzo attuale è di 1299 euro (disponibile in differenti colorazioni).

Non mancano sicuramente all’appello i notebook dedicati al mondo del gaming, capitanati dal bellissimo MSI Katana da 17 pollici, con intel Core i7 e NVIDIA GeForce 4060 da 6GB, il cui prezzo è di 1499 euro. Ogni acquisto può essere completato online ed in negozio.