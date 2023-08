Le offerte del volantino Lidl sono tra le migliori in circolazione, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di raggiungere un livello di risparmio ben superiore al normale, con il quale potersi confrontare, sempre nell’ottica di accedere ai migliori prodotti in circolazione.

Le differenze rispetto ad esempio alle campagne promozionali di Unieuro e similari, riguardano più che altro la disponibilità sul territorio, poiché dovete ricordare che in questo caso gli acquisti possono essere completati solamente nei punti vendita, e non online sul sito ufficiale (come accade ad esempio da Esselunga).

Lidl, tutto è quasi gratis

Tra le tantissime offerte incluse all’interno dell’ultimo volantino Lidl, troviamo una soluzione molto interessante per il pubblico, parliamo di un mini aspirapolvere ricaricabile, che oggi ha un costo di soli 39,99 euro.

Si tratta del più classico aspirapolvere di piccole dimensioni, proposto con una serie di accessori che lo rendono decisamente più versatile del previsto, tra cui annoveriamo l’ugello per fughe e l’ugello aspirazione liquidi. Il volume di raccolta della polvere raggiunge i 400ml, da notare essere presente anche la possibilità di raccogliere i liquidi, per un volume che non supera i 120 ml.

Tutta la sporcizia viene raccolta direttamente nel contenitore, il quale non presenta un sacchetto, così da non essere costretti ad acquistare altre componenti dello stesso tipo, e quindi investire nuovo denaro ulteriore allo stretto necessario per l’acquisto del prodotto stesso. I dettagli li trovate qui sotto.