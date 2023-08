Kena Mobile, la promo limited edition di agosto vi farà impazzire

Kena Mobile, noto operatore virtuale italiano, ha recentemente rilanciato la sua offerta speciale “Kena 5,99“, disponibile per un periodo limitato. Questa proposta, al costo di soli 5,99 euro al mese, offre un pacchetto completo che permette agli utenti di usufruire di ben 150 GB di traffico dati mensile.

Kena Mobile: le molteplici promozioni offerte dalla compagnia

La particolarità di tale offerta è che si tratta di una “limited edition“, il che significa che sarà disponibile solo fino al 21 agosto 2023. Per poterla attivare, è necessario effettuare la portabilità del proprio numero da Iliad o da un altro operatore virtuale. Questo significa che solo chi decide di trasferire il proprio numero da questi specifici operatori potrà beneficiare delle condizioni vantaggiose di “Kena 5,99”.

Il pacchetto offerto da Kena Mobile con questa promozione include minuti illimitati per le chiamate, 200 SMS e, come già menzionato, 150 GB di traffico dati in 4G fino a una velocità di 60 Mbps. Inoltre, gli utenti che decidono di attivare l’Autoricarica avranno a disposizione ulteriori 50 GB ogni mese. Come bonus aggiuntivo, l’operatore offre 200 GB extra da utilizzare nei primi 60 giorni dall’attivazione. Per quanto riguarda l’utilizzo in roaming all’interno dell’Unione Europea, l’offerta prevede minuti illimitati, 200 SMS e fino a 6 GB di traffico dati senza alcun costo aggiuntivo.

Oltre alla “Kena 5,99”, l’operatore ha presentato diverse altre proposte per il mese di agosto 2023. Tra queste, spiccano offerte come “Kena 6,99”, che offre minuti illimitati, 200 SMS e 130 GB di traffico dati in 4G, e “Kena 7,99”, con minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB di traffico dati. Entrambe queste offerte includono anche i bonus legati all’Autoricarica e al roaming UE. La compagnia telefonica ha anche pensato a chi necessita di un’offerta focalizzata principalmente sui dati, proponendo la “Kena Dati“. Questa tariffa, al costo di 11,99 euro al mese, offre 300 GB di traffico dati in 4G, con la possibilità di aggiungere 50 GB ogni mese attraverso l’Autoricarica e ulteriori 200 GB da utilizzare nei primi 60 giorni.

In un mercato della telefonia sempre più competitivo, Kena Mobile si posiziona come un operatore attento alle esigenze dei consumatori, proponendo offerte vantaggiose e flessibili. Con la riedizione della “Kena 5,99” e le altre proposte per agosto 2023, l’operatore conferma la sua volontà di offrire soluzioni adatte a diverse tipologie di utenti, garantendo sempre un ottimo rapporto qualità-prezzo.