Per gli amanti del genere horror, sembra proprio che il film “Insidious – la Porta rossa”, risulti essere tra i migliori realizzati quest’anno.

Il 2023, dal punto di vista cinematografico, ed in particolare nel settore dell’horror, aveva già assistito al grande successo di “M3GAN”, la spaventosa bambola intelligente che è riuscita a raggiungere un guadagno di ben 180 milioni di dollari complessivi.

Tuttavia, “Insidious – La Porta rossa” sembra essere inaspettatamente riuscito a superare questo record, grazie ad un incasso pari a 185,2 milioni di dollari.

Solo a livello internazionale, ovvero fuori dagli Stati Uniti, il film è riuscito a guadagnare ben 101 milioni di dollari. Ovvero, già di per sé, una bella fetta del suo guadagno complessivo.

Dopodiché abbiamo il Messico, con un guadagno pari a 13,5 milioni di dollari ed il Regno Unito, con 10 milioni di dollari.

Ma a cosa è dovuto questo grande successo?

Ecco di seguito, la trama del più famoso film horror del momento.

“Insidious-la porta rossa” e la trama horror del film

Il film rappresenta l’ultimo capitolo della saga horror della famosa famiglia Lambert. I due protagonisti Josh e Dalton, diventati più adulti, si trovano a dover combattere una volta per tutte con i loro demoni. Una missione che li spingerà nell’ “Altrove”.

Ovvero, nel terrificante passato delle loro famiglie, insieme ad altri spaventosi nuovi terrori posti al di là della porta rossa.

Il successo del film è stato tale da fare permeare ad un proseguimento della saga.

Tuttavia, non è ancora detta l’ultima parola, in quanto il mondo del cinema horror è ancora in attesa di altre importanti uscite.

Come, “Five Night at Freddy’s” e il sequel dell’ “Esorcista”.