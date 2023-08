Iliad è uno dei più recenti operatori telefonici italiani che, in poco tempo, è riuscito a guadagnare una posizione di rilievo nel mercato delle telecomunicazioni.

Infatti, a differenza di altri gestori meno datati, Iliad gode di una rete propria, dunque non si appoggia a quella di nessun altro operatore. In più, è uno dei pochissimi gestori che attualmente consentono di navigare su internet alla velocità del 5G.

La massima velocità del momento.

È proprio in quest’ottica che, nel pieno dell’estate, Iliad stupisce tutti con il lancio di una nuova offerta super competitiva, ovvero la Flash 180. Promo a cui tutti i clienti, vecchi e nuovi, possono accedere senza limiti e fino al 14 Settembre 2023. Probabile data che segnerà il termine di attivazione della promo, salvo altri cambiamenti.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa offre questa promozione e perché, ad oggi, rappresenta una delle più competitive del momento.

Iliad e la Flash 180 nel dettaglio

La Flash 180 di Iliad , con un costo di 9.99 euro al mese, comprende

Minuti ed Sms illimitati verso tutti;

verso tutti; 180 giga di traffico Internet;

di traffico Internet; Super velocità di navigazione in 5G;

Prezzo bloccato per sempre.

Come se non bastasse Iliad, ha letteralmente messo a confronto questa sua nuova offerta con quelle attualmente promosse da operatori quali Tim, Vodafone e Wind Tre.

In modo da dimostrare a tutti gli utenti che la Flash 180, rappresenta davvero la promo più competitiva del momento, con il prezzo più basso in assoluto.

Inoltre, l’attivazione della promozione è concessa a tutti i clienti, non solo a coloro che intendono acquistare una nuova scheda SIM o effettuare una portabilità di numero. Ma anche per i già clienti Iliad che intendono attuare un cambio promo, che sarà possibile ottenere facilmente accedendo all’ Area Personale presente sul sito dell’operatore.

Inoltre, anche per tutti gli altri utenti, per informazioni più dettagliate a riguardo su questa o altre promozioni offerte da Iliad, si consiglia di consultare il sito web ufficiale.

Dal quale sarà possibile anche attivare direttamente l’offerta, rapidamente e con pochi e semplici click.