Iliad Flash 180, il confronto con le promozioni degli altri operatori

Iliad, l’operatore telefonico francese che ha rivoluzionato il mercato italiano con le sue tariffe competitive, ha recentemente lanciato una nuova offerta chiamata “Iliad Flash 180“. Questa promozione, disponibile fino al 14 settembre sul sito ufficiale dell’operatore, offre ai clienti minuti ed SMS illimitati e ben 180 GB di traffico in 5G al costo di 9,99€ al mese.

Iliad Flash 180: è davvero la migliore?

L’azienda ha presentato questa offerta come la più conveniente in Italia per quanto riguarda il 5G, sottolineando la sua competitività rispetto alle proposte di altri operatori come TIM, Vodafone e WindTre. Ma quanto è veritiera questa affermazione?

TIM, ad esempio, offre la tariffa “5G Power Smart Easy” a 14,99€/mese, che include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G. Tuttavia, questa offerta è disponibile solo per i clienti che abilitano la ricarica automatica e che provengono da specifici operatori. Inoltre, TIM offre un’opzione chiamata “TIM Unica Power” per chi ha un contratto TIM anche per la linea fissa, che permette di avere Giga illimitati in 5G per un costo aggiuntivo di 1,90€/mese.

Vodafone, dal canto suo, propone la “Vodafone RED Pro” a 14,99€/mese, che include minuti e SMS illimitati e 60 GB di traffico dati in 5G. Anche in questo caso, l’offerta di Iliad risulta più conveniente in termini di rapporto qualità-prezzo.

WindTre, invece, ha lanciato la “Start 5G Summer” a 12,99€/mese, che offre minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G. Per i clienti sotto i 30 anni o sopra i 70, c’è anche la “Super 5G Easy Pass” a 9,99€/mese con le stesse caratteristiche. Sebbene queste offerte siano competitive, Iliad offre 80 GB in più allo stesso prezzo.

Fastweb, un operatore virtuale, emerge come un forte concorrente di Iliad. Con la sua offerta “Fastweb Mobile” a 7,99€/mese, offre minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB in 5G. C’è anche la “Fastweb Mobile Full” a 8,99€/mese che include 200 GB in 5G.

Gli altri operatori virtuali come Ho, Kena, Very e altri non supportano ancora la rete 5G, rendendo le offerte di Iliad e Fastweb particolarmente attraenti per chi desidera navigare su reti di ultima generazione.