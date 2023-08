Difficilmente i gestori virtuali mancano un periodo così importante come quello estivo ed infatti stanno arrivando promozioni straordinarie. Sono molte le aziende che si stanno adoperando nel migliore dei modi per provare ad impensierire i grandi provider, come quelli che tutti conoscono ormai da tempo in Italia. Ovviamente bisogna sempre stare attenti alle esigenze degli utenti, i quali negli ultimi anni hanno fatto capire benissimo cosa gli occorresse. In primo luogo tutti necessitano di minuti senza limiti all’interno della propria offerta mobile, ottenendo anche un buon quantitativo di giga. Ci sono aziende che fanno molto caso a tali esigenze ed è per questo che Fastweb è in continuo aggiornamento.

Battere provider molto più famosi è diventato agevole per questa azienda, la quale vanta la connessione mobile più veloce in assoluto. A testimoniarlo è il colosso Ookla, con i test relativi al 2022 che hanno riportato evidenze tali da concedere il titolo a Fastweb.

Oltre a questo però sono interessanti anche i contenuti presenti nell’ultima offerta disponibile sul sito ufficiale. Proprio qui Fastweb propone la sua ultima Mobile Full.

Fastweb distrugge la concorrenza con la sua migliore offerta: ecco la Mobile Full da 8,95 € al mese

Una delle migliori offerte attualmente disponibili nel panorama della telefonia mobile italiana è sicuramente quella di Fastweb denominata Mobile Full. Questa nuova grande occasione consente a tutti di avere un’attivazione veloce, la spedizione della scheda Sim gratis e molto altro ancora.

Al suo interno infatti ci sono minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, 200 SMS e 200 giga in rete 5G, servizio offerto gratuitamente all’interno del prezzo mensile di 8,95 € al mese.