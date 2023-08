Il pazzo volantino di casa Euronics convince un numero sempre più grande di consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, a patto che siano sempre disposti a recarsi personalmente in negozio per completare l’ordine, a prescindere dalla categoria merceologica che sceglieranno.

Gli utenti sono liberi di approfittare di tutti gli sconti che desiderano, i prezzi sono bassi ed estremamente convenienti, sebbene che comunque la promozione sia valida solamente in determinate realtà sul territorio. Il consiglio che vi diamo è sempre lo stesso, controllate personalmente la disponibilità del volantino presso il negozio di fiducia, perché i prezzi potrebbero essere anche leggermente differenti.

Euronics, offerte con i grandissimi sconti del momento

Non c’è trucco, non c’è inganno, Euronics prosegue imperterrita con la propria campagna promozionale Facciamo a Metà, che permetterà a tutti gli effetti di avere tra le mani uno sconto del 50% sull’acquisto di due prodotti, ma solo a determinate condizioni.

Nell’avvicinarvi alla suddetta soluzione, dovete sapere che dovrete sicuramente scegliere un prodotto tra le seguenti categorie: Televisori, grandi e piccoli elettrodomestici, spendendo più di 399 euro. Superato il primo step, sarete tranquillamente liberi di correre in discesa, riuscendo così a godere di uno sconto effettivo del 50% sul prezzo del meno caro della coppia di prodotti acquistati. Da notare che la riduzione sarà immediata, applicata direttamente in cassa, non corrispondente ad un rimborso postumo, né comunque ad un buono sconto da utilizzare in un secondo momento.

Potete scorrere il volantino aprendo le sottostanti pagine o il sito ufficiale dell’azienda.