CoopVoce, nuova EVO 200 con tante sorprese per distruggere Iliad

Dopo alcuni nuovi traguardi raggiunti, CoopVoce ha cominciato a catturare l’attenzione degli utenti di provider molto famosi come TIM e Vodafone. Effettivamente non risulta oggi proibitivo per CoopVoce competere con aziende così importanti, soprattutto proponendo i suoi prezzi di vendita.

L’ultimo 2 agosto è stato il termine per sottoscrivere una delle offerte migliori, ma adesso ce ne sarebbe una ancor più vantaggiosa. Si tratta della nuovissima EVO 200, promo piena di contenuti. C’è ancora tempo fino al prossimo settembre per poterla sottoscrivere al prezzo in promozione, dopodiché bisognerà attendere la prossima offerta.

CoopVoce ha la EVO 200 per battere la concorrenza: costa solo 7,90 euro al mese

Un classico esempio può essere portato dalle ultime opportunità lanciate sul sito ufficiale, le quali si sono alternate sempre con lo stesso obiettivo: proporre risparmio, quantità e qualità. Ne è un chiaro esempio l’ultima offerta nota come EVO 200, per molti inattesa fino al 3 agosto. Quello è stato il giorno in cui è stata lanciata ufficialmente, con il suo prezzo di vendita che corrisponde a soli 7,90 euro al mese per sempre.

All’interno questa soluzione vanta contenuti di massimo livello, a partire dai minuti e dagli SMS. In primo luogo ecco chiamate senza limiti verso qualsiasi gestore fisso o mobile in Italia e 1000 SMS verso tutti. Il vero punto forte della promo di CoopVoce è però la connessione ad internet: questa è disponibile con 200 giga in 4G per navigare sul web senza limiti.

Il suddetto prezzo dura per sempre senza alcun tipo di restrizione, per cui non ci saranno rimodulazioni future.