Canone RAI, potresti richiedere l'esenzione dal pagamento senza saperlo

Il Canone RAI, una tassa annuale per la detenzione di apparecchi televisivi in Italia, ha subito diverse modifiche nel corso degli anni. Dal 2016, il Canone RAI ordinario, che ammonta a 90 Euro, viene addebitato direttamente nella bolletta dell’energia elettrica in dieci rate mensili da gennaio a ottobre. Questa decisione è stata presa per semplificare il processo di pagamento e garantire una maggiore conformità. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni e situazioni in cui gli individui possono essere esentati dal pagamento.

Canone RAI: chi può fare la richiesta di esenzione?

Il Canone RAI ordinario è dovuto da chiunque possieda un apparecchio televisivo. Tuttavia, se un individuo non possiede un televisore o rientra in determinate categorie, può richiedere l’esenzione. Ad esempio, chi non ha una TV, ma possiede dispositivi come PC, tablet o smartphone senza sintonizzatore TV, può richiedere l’esenzione. Altre categorie che possono richiedere l’esenzione includono persone di età superiore a 75 anni con un reddito annuo inferiore a 8.000 Euro, chi ha una seconda casa e paga già il Canone RAI per la prima, e chi è ricoverato o si è trasferito in una casa di riposo.

Per richiedere l’esenzione, gli individui devono inviare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate. Questa dichiarazione sostitutiva può essere presentata online attraverso il sito “LetteraSenzaBusta“, che offre un servizio di invio di raccomandate senza la necessità di recarsi fisicamente all’ufficio postale. Il sito fornisce moduli specifici per diverse situazioni, come non possesso di TV, decesso dell’intestatario, trasferimento in casa di riposo, e altri.

È importante notare che la dichiarazione sostitutiva ha validità annuale e deve essere presentata ogni anno in cui si desidera richiedere l’esenzione. Se non viene presentata, si presume che l’individuo detenga un televisore e sarà quindi soggetto al pagamento del Canone RAI.