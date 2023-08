Android, 8 giochi ed app a pagamento gratis oggi sul PLAY STORE

Per un’azienda come Android dominare il mondo mobile è davvero facile, soprattutto quando si tratta di nuovi aggiornamenti. Oltre a lavorare tantissimo dietro alla nuova versione del sistema operativo Android 14, Google sta perfezionando alcuni aspetti utili anche sul piano estetico. Secondo quanto riportato infatti sarebbero diversi i dispositivi che a breve potranno usufruire della nuova beta, ma al momento la questione verte su altro.

Oggi infatti si parla della nuova iniziativa del Play Store di Google, spazio dedicato ai titoli tra applicazioni e giochi di ogni genere. Ci sono tante novità che riguardano proprio il pubblico, il quale oggi, come tante altre volte, potrà portare a casa qualche contenuto a pagamento senza sborsare neanche un centesimo. L’iniziativa ovviamente due era solo per poco tempo, per cui vi consigliamo di scaricare quello che vi serve nel più breve tempo possibile.

Android regala sul Play Store di Google tanti titoli a pagamento gratis, ma solo per oggi

Con il tempo gli utenti hanno imparato che periodicamente arrivano degli sconti importanti che riguardano il Play Store di Google. Il mondo Android infatti si basa fortemente sul famosissimo market, il quale oggi concede dei titoli a pagamento da scaricare totalmente gratis.

Qui in basso c’è la lista completa con applicazioni e giochi che solo per qualche giorno saranno gratuiti. Per procedere al download basterà cliccare sui link in prossimità dei titoli: