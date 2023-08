WhatsApp, nuovi aggiornamenti, funzioni e feature segrete

Oggi difficilmente qualcuno potrebbe fare a meno di un’applicazione come WhatsApp, utilissima nelle operazioni di tutti i giorni. Gli utenti si servono di questa piattaforma di messaggistica istantanea non solo per il proprio passatempo e per comunicare con gli affetti personali, ma anche per lavoro. Non per caso esiste la versione business di WhatsApp, la quale oggi include al suo interno più di 200 milioni di utenti attivi. Questo significa solo una cosa: l’app è imprescindibile, soprattutto con gli ultimi aggiornamenti.

Innanzitutto bisogna ricordare che WhatsApp ce la sta mettendo tutta per riuscire a pareggiare, almeno sul lato delle funzionalità, quello che fa Telegram. La celebre applicazione azzurra che da sempre è rivale dell’applicazione in verde, risulta infatti molto più performante sotto questo punto di vista. L’impegno di WhatsApp nel corso degli anni è stato inequivocabile: gli sviluppatori hanno accolto le tante richieste degli utenti, cercando di accontentarle in ogni modo.

WhatsApp: nuovo aggiornamento e grandi funzioni nascoste in app di terze parti

Sono stati introdotti i nuovi messaggi video con l’ultimo aggiornamento. Il destinatario si ritroverà quindi un breve video come se fosse una nota vocale, il che risulterà di certo più esplicativo. Cosa bisogna fare per avviare la registrazione di un messaggio video? Semplicemente bisognerà toccare una volta rapidamente il microfono della nota vocale e verrà fuori una piccola fotocamera. In questo modo, tenendo premuto quella fotocamera, si comincerà con la registrazione del piccolo video.

Una delle funzioni più nascoste è quella per me sarà Whats Tracker, utile per spiare i movimenti degli utenti. Sarà possibile ricevere una notifica tramite questa applicazione quando l’utente monitorato entrerà o uscirà da WhatsApp.