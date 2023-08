Whatsapp, con le passkey le nostre chat saranno ancor più protette

WhatsApp, l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, sta testando una nuova funzionalità che potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti accedono alle loro chat. Secondo quanto riportato dalla versione beta per Android 2.23.17.5, WhatsApp potrebbe presto supportare le passkey, offrendo un metodo di accesso più semplice, veloce e, soprattutto, sicuro.

Whatsapp: l’app ha a cuore la privacy degli utenti

Le passkey sono un metodo di autenticazione che utilizza l’impronta digitale, il riconoscimento del viso o il blocco dello schermo per verificare l’identità dell’utente. Questo sistema offre un livello di sicurezza superiore rispetto ai metodi tradizionali, come i PIN. Inoltre, le passkey saranno archiviate in modo sicuro grazie al Google Password Manager, garantendo così una protezione ottimale contro gli accessi non autorizzati.

Oltre a questa novità, WhatsApp sta lavorando su altre funzionalità legate alla sicurezza. Recentemente, è stata rivelata una funzione in fase di sviluppo che permetterà di proteggere l’account attraverso la verifica dell’indirizzo email. Questa opzione è stata individuata nella versione beta per Android 2.23.16.5 e rappresenta un ulteriore passo avanti nella protezione dei dati degli utenti.

Come abbiamo potuto vedere, la sicurezza è diventata una priorità per WhatsApp, soprattutto considerando la vasta base di utenti dell’applicazione. Ogni giorno, miliardi di messaggi, foto e video vengono scambiati attraverso la piattaforma, rendendo essenziale garantire che le conversazioni e le informazioni personali siano protette da eventuali minacce. Il team di WhatsApp sta investendo notevolmente in aggiornamenti e miglioramenti, soprattutto nell’ambito della sicurezza. Questo impegno è fondamentale per mantenere la fiducia degli utenti e assicurare che possano comunicare in un ambiente sicuro e protetto.

Per quanto riguarda il rilascio ufficiale del supporto alle passkey, non ci sono ancora date certe. Tuttavia, considerando l’importanza di questa funzionalità, è probabile che venga implementata nel prossimo futuro.