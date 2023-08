Anche in estate, milioni di utenti continuano ad essere incollati a WhatsApp per restare in contatto con i propri amici, la propria famiglia o anche i proprio colleghi di lavoro. Soprattutto in questa stagione di vacanza e gite fuori porto, la piattaforma di messaggistica istantanea rappresenta un punto di riferimento per comunicare con le persone più vicine. Nonostante i grandi benefici che porta WhatsApp, i rischi per la sicurezza degli utenti continuano ad essere molto alti.

WhatsApp, i grandi rischi per la sicurezza degli utenti

In questi giorni, infatti, continuano a circolare messaggi particolarmente pericolosi per il pubblico, messaggi messi in circolazione da hacker e malintenzionati della rete. La tecnica che utilizzano i cybercriminali è sempre la stessa e si nutre delle oramai famose catene o anche dei gruppi.

Gli utenti, proprio attraverso gruppi o catene, vengono intercettati da messaggi che promuovono finti coupon per sconti legati alle principali marche dell’abbigliamento o ai principali gruppi dell’hi-tech.

Spinti dall’interesse verso questi (fasulli) buoni sconto, il cui valore può arrivare anche sino a 200 euro, gli utenti tendono a cliccare sui link in allegato a questi messaggi. Proprio il click sul link in allegato è fonte di grandi rischi.

Una volta effettuato il click, infatti, gli utenti di WhatsApp vengono indirizzati su un form da compilare con tutti i propri dati personali. Gli hacker utilizzano questi form per raccogliere quanti più dati personali sul pubblico di WhatsApp. Queste informazioni saranno poi utilizzate per effettuare veri o propri furti d’identità, per creare finti profili online o saranno rivenduti a società legate al marketing.