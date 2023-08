Vodafone guarda con grande interesse a questa stagione estiva. Il provider non vuole perdere strada rispetto a Iliad, TIM e WindTre. Per garantirsi sempre più abbonati su scala nazionale, il provider inglese ha deciso di proporre ai suoi abbonati una classica tariffa low cost: la Special 70 Giga.

Vodafone, in estate torna la grande offerta da 70 Giga

La Special 70 Giga rappresenta una delle migliori proposte per gli utenti della telefonia mobile in questo mese di agosto. I clienti che optano per questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti e 70 Giga per la navigazione di rete anche con la tecnologia del 5G.

Il prezzo della ricaricabile sarà di grande convenienza. Gli utenti, infatti, pagheranno soltanto 7,99 euro ogni mese. Al costo di rinnovo mensile ci sarà da aggiungere solo una spesa una tantum, il cui prezzo sarà pari a 10 euro.

Ad agosto, inoltre, gli utenti potranno contare anche su una garanzia ulteriore, ossia il costo fisso della ricaricabile durante il primo semestre. Per i sei mesi successivi al periodo di attivazione, Vodafone si impegna a non applicare alcun genere di rimodulazione ai suoi abbonati, né per i costi mensili né tantomeno per le soglie di consumo della ricaricabile.

Coloro che desiderano sottoscrivere questa proposta potranno rivolgersi presso uno dei punti vendita ufficiali di Vodafone in Italia. Necessaria la portabilità del numero mobile da TIM, WindTre o anche Iliad. Per completare l’operazione della portabilità saranno necessari sino a tre giorni lavorativi.