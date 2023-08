Vodafone rispolvera una delle promozioni più richieste e desiderate dal pubblico, gli utenti si sentono liberi di avere accesso ad una soluzione ricchissima di contenuti, al giusto prezzo finale di vendita.

Il limite alla base della suddetta offerta è sempre lo stesso: la provenienza, avete capito bene, come al solito per avere libero accesso alla promozione è necessario rispettare determinati requisiti, che nel nostro caso corrispondono al provenire da uno specifico operatore telefonico.

Vodafone, le pazzie del mese con grandi sconti

L’occasione migliore di Vodafone è legata, come al solito almeno nell’ultimo periodo, alle cosiddette Vodafone Silver, soluzioni dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, ed oggi richiedibili anche online dal sito ufficiale. Ciò che le rende speciali è anche il ridottissimo costo di attivazione, infatti la spedizione a domicilio è completamente gratuita.

Tutto questo per una spesa fissa mensile, che sarà addebitata direttamente sul credito residuo, pari a 7,99 euro, affiancata da minuti e SMS completamente illimitati, che spopolano fino ai 150 giga di traffico dati al mese. Un quantitativo elevato che di base viene sfruttato solamente con navigazione in 4G, ma che ultimamente ha portato Vodafone ad estenderlo fino al 5G con regali davvero interessanti.

Come vi abbiamo già raccontato in passato, l’azienda sta inviando a vari numeri di telefono, messaggi con i quali permettere l’attivazione gratuita della navigazione alla massima velocità possibile, a tempo indeterminato oppure anche solo per i primi 12 mesi.