State pensando di cambiare operatore? La tariffa che avete ora non vi soddisfa più? Desiderate avere tantissimi Giga senza spendere un capitale? Allora non dovete perdere la nuovissima e vantaggiosissima promozione di Very Mobile.

Grazie alla sua nuova offerta, avrete la possibilità di avere a disposizione 440 GB di navigazione senza limitazioni a partire da soli 9,99€ al mese.

Si tratta di una promozione più che competitiva che vi offrirà moltissimi GB ad un prezzo davvero stracciato. Inoltre, il prezzo della promo sarà bloccato per 6 mesi dal momento in cui la si attiverà.

I dettagli dell’offerta Very Mobile

Very mobile ha un portafogli abbastanza ampio di offerte. I clienti possono scegliere la migliore in base alle proprie esigenze e soprattutto in base all’operatore. Ci sono infatti ben 3 promozioni che includono 440 GB, ma che hanno dettagli differenti.

La prima offerta è riservata ai clienti Iliad, CoopVoce e Fastweb. Questa consente di avere i GB detti al costo di soli 9,99€ al mese. La seconda opzione è dedicata a chi invece vuole attivare un nuovo numero ed ha il medesimo costo della precedente. Infine, Very Mobile ha creato una promo per gli utenti con portabilità TIM, Vodafone e Kena ad un prezzo leggermente più alto al mese: 13,99€.

Ricordiamo che in queste promozioni sono compresi anche la SIM, i costi di attivazione e di spedizione. Attenzione però! Le offerte scadranno a breve, potrete attivarle solo entro il 21 di questo mese, altrimenti date un’occhiata alle tantissime offerte estive che gli altri operatori stanno proponendo ultimamente.