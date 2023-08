Molti si lasciano fuorviare dalla parola “mini” e pensano che i mini PC siano troppo poco potenti per soddisfare le loro esigenze informatiche. In realtà, i mini PC possono fare quasi tutto ciò che può fare un computer desktop vero e proprio.

In realtà, pur essendo mini, permettono di fare tantissime cose. Pensate che al momento la piattaforma Amazon propone NiPoGi Mini PC in offerta. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

NiPoGi Mini PC in offerta su Amazon

I mini PC hanno un’ampia gamma di potenziali utilizzi: si possono utilizzare per il gaming, è possibile aggiornare il proprio home theatre, come una TV Box, per un utilizzo medico, come ufficio a casa, come centro multimediale, PMI, per la scuola e i negozi, come workstation portatile e molto altro.

NiPoGi Mini PC Windows 10 Pro è dotato di un processore Celeron J4125. La frequenza di base è 2,00 GHz e la frequenza di burst è fino a 2,70 GHz. L’hardware potente garantisce un funzionamento più stabile. Crea un’esperienza fluida per il tuo intrattenimento visivo a casa, guardando film, navigando in Internet e mentre vai al lavoro. Questo mini pc desktop è dotato di 8 GB DDR4 e 128 GB ROM, che ha memoria sufficiente per eseguire e archiviare più file e film.

Inoltre supporta display doppi o tripli tramite 2 porte HDMI e 1 porta VGA, migliorando l’efficienza del lavoro. La grafica 4K HD offre un’esperienza visiva di prima classe con una qualità dell’immagine realistica che può essere utilizzata come centro multimediale per i programmi TV. Al momento è in offerta del 12% a 140.84 euro invece di 159.99 euro seguendo questo link.