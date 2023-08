Netflix e Sky, l'offerta shock a meno di 20€ che sta spopolando

L’intrattenimento televisivo sta raggiungendo nuovi livelli grazie a un’offerta eccezionale che combina due giganti dell’industria: Sky TV e Netflix. Questa collaborazione offre agli appassionati di serie TV, film e documentari l’opportunità di accedere a un vasto catalogo di contenuti di alta qualità a un prezzo estremamente competitivo.

Netflix e Sky: la promo di cui tutti hanno bisogno

Sky TV, conosciuta per le sue produzioni originali e per la vasta gamma di programmi, ha sempre avuto un posto speciale nel cuore degli italiani. Le storie coinvolgenti, gli avvincenti colpi di scena e i personaggi memorabili delle produzioni Sky Original sono solo alcune delle ragioni per cui molti scelgono la come principale fonte di intrattenimento. Che tu sia un amante dei drammi intensi, delle commedie leggere o dei thriller avvincenti, Sky ha qualcosa da offrire a tutti.

Dall’altro lato, abbiamo Netflix, il colosso dello streaming on demand. Con una vasta selezione di contenuti che spaziano dalle serie TV ai film, dai documentari ai programmi per bambini, Netflix ha rivoluzionato il modo in cui consumiamo l’intrattenimento. L’offerta include l’accesso al piano Base di Netflix in HD 720p, permettendo agli utenti di godersi i contenuti su un dispositivo alla volta. Per chi desidera una qualità superiore o la possibilità di guardare su più dispositivi contemporaneamente, c’è l’opzione di passare al piano Premium.

La combinazione di Sky TV e Netflix a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera avere il meglio dell’intrattenimento a portata di mano. Questa offerta non solo offre un risparmio significativo rispetto al costo standard di 30 euro al mese, ma garantisce anche un accesso illimitato a due delle piattaforme di intrattenimento più amate.

In un’era in cui lo streaming on demand sta diventando sempre più popolare, avere accesso a entrambi i servizi a un prezzo così vantaggioso è una vera manna dal cielo. Che tu desideri rilassarti dopo una lunga giornata di lavoro con un film emozionante, tenerti aggiornato con le ultime serie TV o esplorare nuovi mondi attraverso documentari affascinanti, questa offerta ha tutto ciò di cui hai bisogno.