Monopattini elettrici, le regole NUOVE obbligatorie o addio

L’arrivo dei monopattini elettrici ormai qualche anno fa ha stupito gli utenti che hanno cominciato ad utilizzare anche la cosiddetta micro-mobilità sostenibile. Da quel momento sono state tantissime le varianti di questi veicoli introdotte, le quali sono andate a ruba soprattutto tramite i principali siti e-commerce.

Allo stesso tempo non c’erano regole che potessero evitare che i monopattini elettrici corrispondessero ad un pericolo tangibile per gli altri utenti in strada ed è per questo che pian piano ci si è arrivati. Il Governo infatti ha appena esteso l’obbligo dell’assicurazione anche per i cosiddetti veicoli elettrici leggeri, con biciclette elettriche incluse.

Nel Consiglio dei Ministri svolto proprio qualche giorno fa, è stata approvata la nuova regola che prevede un decreto legislativo che recepisce la direttiva del parlamento europeo.

Monopattini elettrici e biciclette elettriche da assicurare: ecco la nuova regola

Stando a quanto riportato, l’Italia avrebbe deciso di includere all’interno del nuovo decreto legislativo imposto dal parlamento europeo sia le biciclette elettriche che i monopattini elettrici.

La stretta per questo tipo di veicoli era stata annunciata anche dal ministro Salvini nelle modifiche del codice della strada ed effettivamente eccola qui.

Secondo quanto riportato, l’obbligo dell’assicurazione verrà applicato in maniera indipendente dal terreno su cui questi mezzi viaggeranno. Anche se saranno fermi o se saranno utilizzati per situazioni speciali come il trasporto delle persone negli aeroporti.

Non finisce però qui, visto che comunque i clienti avranno la facoltà di poter sospendere l’assicurazione più volte ma non per più di 9 mesi. Allo stesso tempo è previsto anche un rafforzamento del cosiddetto strumento gratuito di preventivazione. Si potranno quindi confrontare prezzi e condizioni delle assicurazioni direttamente sui siti del ministero delle imprese così come dell’Ivass.