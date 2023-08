Le sanzioni inerenti al mondo IPTV, quindi per tutti coloro che sono soliti guardare Sky e Dazn gratis, sono lentamente incrementate, con picchi elevati che possono indubbiamente mettere in serio pericolo, dato il reato che a tutti gli effetti si sta commettendo.

Il fenomeno, a dispetto di quanto alcuni di voi potrebbero pensare, è molto più ampio del previsto, le stime parlano di circa 10 milioni di utenti pronti a commettere un illecito con l’IPTV, ed una perdita di 1 miliardo di euro per il settore. Introiti che potrebbero essere utilizzati sia per valorizzare il nostro sistema calcio, come anche le infrastrutture che portano il segnale nelle case degli italiani.

IPTV, cosa rischiate con Sky e Dazn

L’ultimo periodo ha visto un giusto inasprimento delle sanzioni previste per coloro che vengono a tutti gli effetti scoperti a commettere il reato, con pene che vanno da un minimo di 500 euro, fino a diverse migliaia di euro (anche pene detentive, ma solo in determinati casi). Il Governo sta studiando il modo per tracciare la diffusione del segnale, così da non doverlo solamente interrompere in modo tempestivo (e per questo ha deciso di dare carta bianca all’AGCOM), ma proprio di capire quali siano gli utenti finali che ne stanno effettivamente fruendo.

Una vera e propria guerra nei confronti dell’IPTV, nella speranza di riuscire a bloccare un fenomeno profondamente radicato nell’animo italico e nella maggior parte delle persone della nostra penisola.