Iliad è ancora protagonista assoluto della telefonia mobile in Italia, anche grazie ad una novità commerciale delle ultime ore. Il provider ha messo a disposizione dei suoi abbonati una nuova proposta da non perdere per quanto concerne il panorama delle ricaricabili low cost: la Flash 180.

Iliad, il 5G è sempre più presente ma il 3G è ai saluti

La Flash 180 prevede un ticket di grande convenienza per gli abbonati con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 180 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per il rinnovo di questa ricaricabile è di soli 9,99 euro al mese con un costo di attivazione sempre pari a 9,99 euro da pagare in unica soluzione per il rilascio della SIM.

La connessione internet della Flash 180 sarà garantita anche attraverso la tecnologia 5G. Proprio le reti internet di ultima generazione rappresentano una grande novità di Iliad per queste settimane. Il provider francese, infatti, sta lavorando per estendere al massimo la copertura del 5G in tutta Italia entro la fine dell’anno. L’obiettivo concreto è quello di avere gran parte del territorio nazionale con reti 5G attive entro l’inizio del prossimo inverno.

In contemporanea al lancio del 5G, però, gli abbonati di Iliad dovranno accettare anche una rinuncia. Per massimizzare i suoi investimenti sulle reti di nuova generazione, il provider abbandonerà progressivamente le reti 3G. La dismissione totale del 3G sarà effettiva una volta che tutto il territorio nazionale sarà raggiunto almeno dalle linee 4G.