ho.Mobile proroga, ancora una volta, la sua Operator Attack, ovvero la prima estiva che negli ultimi mesi sta raggiungendo un grande successo e un gran numero di attivazione.

Ma vediamo più in dettaglio quali sono i servizi che essa offre.

Ad un costo di soli 5.99 euro al mese, la promo comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili;

verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili; SMS illimitati verso tutti;

verso tutti; 100 giga di Internet alla velocità di 4G. È importante ricordare che ho.Mobile prende in prestito la sua linea direttamente da Vodafone, leader indiscusso nel settore delle telecomunicazioni;

di Internet alla velocità di È importante ricordare che ho.Mobile prende in prestito la sua linea direttamente da Vodafone, leader indiscusso nel settore delle telecomunicazioni; Velocità di 30 Mbps in download ed in upload;

in download ed in upload; Nessun costo di attivazione;

costo di attivazione; Numero 42121 per il credito residuo;

per il credito residuo; Navigazione hotspot;

Servizi: ho.chiamato, avviso di chiamata e trasferimento di chiamata;

ho.chiamato, avviso di chiamata e trasferimento di chiamata; Rinnovo automatico dell’offerta con addebito su credito residuo.

Operatori Attack, vediamo in dettaglio la super promo di ho.Mobile

È già la terza volta che ho.Mobile rinnova la sua promozione che, attualmente, sarà disponibile ancora fino al 31 Agosto 2023.

Essa sarà disponibile per tutti i nuovi clienti che intendono acquistare una nuova scheda SIM, o per coloro che intendono lasciare il loro operatore per poter passare ad ho.mobile.

La portabilità di numero è concessa esclusivamente a quegli utenti che provengono dai gestori telefonici, quali: Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, Tiscali, Optima, Rabona Mobile, Sealy Telecom, Ovunque e pochi altri che potrete consultare in dettaglio sul sito ufficiale dell’operatore.

Inoltre, l’offerta è attivabile direttamente online. E l’attivazione della SIM, compresa la spedizione della stessa presso il vostro domicilio, non prevederà alcun costo.

Al contrario, se deciderete di acquistare la SIM presso un negozio fisico autorizzato, è possibile che i rivenditori la offrino al costo di 99 centesimi.