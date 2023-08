Google Messaggi, le Chat RCS ora sono blindate con la crittografia

Google Messages sta rapidamente diventando il servizio di messaggistica che molti speravano diventasse. La recente integrazione della crittografia end-to-end (E2EE) per le chat RCS ha notevolmente potenziato la sua sicurezza. Questa mossa da parte di Google rappresenta un passo significativo nella protezione della privacy degli utenti. La crittografia E2EE sarà ora attivata per impostazione predefinita per tutti coloro che utilizzano le chat RCS attraverso Google Messages. Questo è un cambiamento significativo rispetto al passato, quando gli utenti dovevano attivare manualmente questa funzione. Inoltre, questa crittografia sarà disponibile anche per le chat di gruppo RCS, estendendo la sicurezza a un pubblico più ampio.

Google Messaggi, la novità del momento

Prima di questa integrazione, gli utenti dovevano ricordarsi di attivare la crittografia ogni volta che avviavano l’applicazione. Ora, con l’attivazione predefinita, la sicurezza è garantita senza sforzi aggiuntivi da parte dell’utente. Tuttavia, ci sono alcune considerazioni da tenere a mente. Non tutti gli utenti potranno beneficiare immediatamente di questa funzione. Alcuni, a seconda del loro operatore di telefonia mobile, potrebbero dover accettare termini di servizio aggiuntivi prima di poter attivare la crittografia.

Nonostante questo potenziale ostacolo, l’obiettivo di Google è chiaro: competere con le principali piattaforme di messaggistica come WhatsApp, iMessage e Telegram. L’introduzione della crittografia E2EE è un passo in questa direzione. Google è determinata a garantire che la sua app Messaggi non solo competi, ma si posizioni come leader nel settore della messaggistica.

È interessante notare che, se un utente ha precedentemente disattivato il supporto RCS, questa nuova funzione non verrà attivata automaticamente. Questo suggerisce che Google sta dando agli utenti la libertà di scegliere come desiderano utilizzare il servizio, piuttosto che imporre una soluzione unica.

Guardando al futuro, è probabile che vedremo ulteriori innovazioni da parte di Google in questo settore. L’azienda ha chiaramente riconosciuto l’importanza della privacy e della sicurezza nella messaggistica moderna. Con l’adozione crescente delle chat RCS e l’integrazione della crittografia E2EE, Google Messages è ben posizionato per diventare uno dei principali attori nel mondo della messaggistica digitale.