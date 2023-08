La notizia che è giunta nelle ultime ore è destinata a cambiare ancora una volta il settore dello streaming in Italia, in Europa e nel mondo. Dopo l’annuncio di Netflix che ha bandito per sempre la pratica degli account condivisi, arriva una mossa simile anche da un’altra grande piattaforma online: Disney+.

Disney+, da novembre stop agli account condivisi

La decisione di Disney+ segue quindi da vicino, in una sorta di ispirazione, la svolta già intrapresa da Netflix. Per favorire un maggior numero di introiti dagli abbonamenti, la piattaforma streaming non consentirà più ai suoi abbonati di condividere il proprio account con amici, parenti o conoscenti.

La svolta sarà effettiva a partire dal prossimo 1 novembre. Come Netflix, anche Disney+ andrà a controllare gli indirizzi IP per verificare eventuali utenze allacciate su reti diverse. Sarà invece ancora possibile la condivisione con persone dello stesso nucleo domestico che sono allacciate ad una stessa rete internet.

Non terminano qui le amare sorprese di Disney+. Sempre in prospettiva futura, infatti, la piattaforma streaming ha anche deciso di proporre una rimodulazione dei suoi costi mensili.

Sempre a partire dal 1 novembre, gli utenti del servizio avranno a loro disposizione tre pacchetti da scegliere. Il ticket base, che avrà la novità degli annunci commerciali tra un contenuto e l’altro, avrà un costo pari a 5,99 euro al mese. Il ticket standard che garantisce i contenuti con la tecnologia del Full HD avrà un costo pari a 8,99 euro al mese, mentre il ticket premium con la tecnologia del 4K avrà un prezzo mensile di 11,99 euro.