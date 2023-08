Tra gli operatori virtuali di telefonia mobile più in forma del momento troviamo senza ombra di dubbio CoopVoce. L’operatore, infatti, ha rinnovato da pochissimo il suo parco offerte in occasione della bella stagione con offerte al di sotto dei 10 euro! Le offerte in questione fanno parte della serie EVO. Andiamo subito a scoprire di seguito maggiori dettagli a riguardo.

CoopVoce, ecco le nuove offerte della serie EVO CoopVoce EVO Essential