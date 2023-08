WhatsApp è ormai diventata l’app di messaggistica istantanea che, da tempo, ha completamente sostituito il servizio di sms di MMS tradizionali, mostrandosi molto più efficiente ed innovativa.

Inoltre, come se non bastasse, l’app è in continuo aggiornamento. Giorno dopo giorno, sembra comunicare un nuovo servizio o un miglioramento di una funzione già esistente.

Infatti, è assolutamente recente, la comunicazione di un nuovo aggiornamento WhatsApp. Tale aggiornamento che cambierà definitivamente il modo in cui tale applicazione viene utilizzata in ambito business e nel settore della comunicazione aziendale.

WhatsApp e la condivisione schermo

La nuova funzione di WhatsApp è stata annunciata direttamente da Mark Zuckerberg, attraverso un post pubblicato su Facebook.

Si tratta di una novità funzionale che renderebbe WhatsApp Business ancora più utile per tutte le aziende.

Stiamo parlando della possibilità di condividere il proprio schermo con gli altri utenti, nel corso di una videochiamata.

La condivisione schermo è una delle funzioni più utilizzate, nell’ambito business, da chiunque decida di usufruire di un’applicazione che consenta di effettuare “videoconferenze” online e da remoto.

Attivare questa funzione sarà veramente semplice, in fase di videochiamata, basterà semplicemente cliccare sull’opzione “Condividi“. In questo modo, sarà possibile mostrare in diretta ed in maniera istantanea, a tutti gli altri membri della chat, presentazioni, slide, documenti, foto, video e tutto ciò si possa desiderare.

Inoltre, ad ottimizzare ancor di più questa funzione, sarà la possibilità di effettuare videochiamate attraverso il proprio smartphone, anche in orizzontale.

In modo da avere una visione ” a schermo”, più ampia e completa