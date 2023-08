Se sei l’app di messaggistica più usata al mondo, allora devi lavorare sodo e costantemente per mantenere tale primato. Ormai, infatti, non passa giorno in cui Whatsapp non lanci delle esaltanti novità per sorprendere e rendere migliore l’esperienza di tutti i suoi utenti.

Non è strano infatti che Mark Zuckerberg continui a puntare su di esso. Anche se continua ad adoperarsi per cercare di sta mantenere la fama di Facebook, approfittando anche del momento buio di Twitter, è su Whatsapp che concentra maggiormente i suoi sforzi.

Il nuovissimo aggiornamento Whatsapp

Presto verrà lanciato un nuovo aggiornamento di Whatsapp versione 2.23.16.18 e le novità si concentreranno soprattutto sui gruppi.

Con tale aggiornamento ogni utente appartenente ad un gruppo potrà segnalare un messaggio che riterrà sgarbato, poco inerente o inappropriato mandando una notifica all’admin.

Quest’ultimo avrà infatti la possibilità di decidere di eliminare il messaggio segnalato o di ignorare totalmente la richiesta. La nuova funzione di Whatsapp è un ottimo strumento per cercare di contrastare i messaggi spam, i link di phishing. Ma soprattutto, trattandosi solitamente di gruppi con “conoscenti”, permetterà la degenerazione di litigi e discussioni.

Su Android tale aggiornamento è già in fase di Beta test e pian piano lo si sta diffondendo ai gruppi di controllo. Tuttavia, per coloro che posseggono un dispositivo con sistema operativo iOS, brutte notizie: l’aggiornamento non è ancora disponibile e non si hanno ancora informazioni su quando verrà rilasciato.