WhatsApp, sotto il tasto delle note vocali si nasconde un SEGRETO

Sono passati diversi anni da quando gli utenti cominciarono a segnalare delle funzionalità presenti su Telegram che purtroppo WhatsApp non includeva. Da lì è partita la grande rivalità che tuttora contraddistingue entrambe le fazioni, pronte a darsi battaglia a colpi di nuove funzioni e aggiornamenti.

La leadership è detenuta sempre da WhatsApp per una semplice questione gerarchica. Il colosso della messaggistica istantanea colorato di verde è arrivato prima di Telegram ed è per questo che riesce a racchiudere molti più utenti all’interno della sua cerchia. Gli anni hanno insegnato al pubblico che il miglioramento è fondamentale per restare al passo con i tempi. Per tale motivazione WhatsApp non ha mai lesinato in termini di aggiornamenti, accelerando nettamente con l’inizio del 2023. Siamo ormai ad oltre metà anno e tirando le somme non si può di certo dire che gli ultimi update non abbiano migliorato la piattaforma.

WhatsApp a finalmente integrato i messaggi video, sono nascosti sotto il tasto delle note vocali

Sono arrivate talmente tante novità che scegliere quella più interessante risulterebbe difficile. Oggi però, tirando di nuovo in ballo il discorso che vede WhatsApp contrapposta a Telegram, si può parlare di una funzione appena integrata. Gli utenti ci tenevano affinché quest’ultima arrivasse anche sull’applicazione in verde, essendo già disponibile su Telegram da qualche anno.

Più persone non se n’erano ancora accorte, ma ora sembra essere chiaro che è una novità è arrivata. Con tutti gli aggiornamenti che WhatsApp ha lanciato nell’ultimo periodo effettivamente potrebbe capitare di perdersi qualche nuova feature.

Quella di cui si parla oggi però è probabilmente una funzione destinata a diventare fondamentale per gli utenti. Si tratta della possibilità di inviare dei brevi messaggi video come se fossero delle note vocali. Esattamente con lo stesso sistema, ovvero quello della pressione prolungata su un tasto, è possibile registrare il proprio volto da inviare all’interlocutore.