Un nuovo volantino di Unieuro riesce a far avvicinare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, inclusi gli smartphone di ultima generazione. Spendere poco è facile e possibile per tutti, data anche l’estrema versatilità della campagna promozionale in oggetto.

Andiamo con ordine, prima di tutto è bene sapere che gli acquisti possono essere completati in esclusiva nei negozi fisici sparsi per il territorio, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, sul quale si possono comunque trovare le occasioni migliori del momento, ed anche la spedizione gratuita diretta al proprio domicilio.

Risparmiate oggi sul nostro canale Telegram, avrete le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis in esclusiva.

Unieuro, scoprite quali sono i nuovi prezzi bassi

Fino al 16 agosto i prezzi del volantino Unieuro convincono tantissimi utenti all’acquisto, gli sconti applicati dall’azienda sono ottimi e coinvolgono un numero sempre più grande di prodotti/categorie merceologiche.

L’occhio cade irrimediabilmente subito sugli smartphone, ed in particolar modo sulla fascia alta degli stessi, capitanata dal bellissimo Samsung Galaxy S23, che oggi costa 749 euro, per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna. Riducendo di poco la spesa finale da sostenere, l’utente può comunque decidere di accedere al Samsung Galaxy A54, disponibile a 449 euro, oppure anche il Galaxy A34, che ha un costo di 349 euro.

Nel mentre è possibile fare affidamento su una importante selezione di prodotti molto più economici, quali possono essere Galaxy A14, Honor 90 Lite, Honor X7a, Oppo Reno8 Lite, Oppo A96, TCL 30Se, Xiaomi Redmi 12, Realme 10 o anche Realme C33, tutti con un costo effettivo che non supera i 300 euro. Per i dettagli vi potete anche collegare all’e-commerce.