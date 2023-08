Almeno una volta nella vita, a qualcuno è capitato di ricevere una chiamata da un numero sconosciuto. In apparenza, la cosa non dovrebbe destare poi così tanto fastidio, è possibile che qualche persona possa aver sbagliato numero o che sia solo un caso isolato. Tuttavia, la questione è completamente diversa se, chiamate del genere, arrivano senza sosta e senza avere la possibilità di sapere chi si trovi dall’altra parte della cornetta.

Per questa ragione, di seguito, vi forniamo alcuni trucchi da seguire per smascherare questi numeri sconosciuti, sapere a chi appartengono e sincerarsi sulla natura della telefonata. Tutto questo senza dover per forza richiamare il numero in questione.

Da sconosciuto a conosciuto

In un primo momento, ciò che probabilmente, in automatico, si pensa di fare fin da subito, è provare a contattare personalmente il numero da cui abbiamo ricevuto la telefonata. Per sapere, fin da subito di cosa e di chi si tratti. Tuttavia, questa non è sempre una buona soluzione. In quanto, dietro queste telefonate possono nascondersi tentativi di truffe telefoniche da cui è sempre meglio mantenersi alla larga.

Un secondo modo, più sicuro, per identificare le chiamate da numeri sconosciuti, è attraverso l' installazione di apposite app , disponibili sia per dispositivi Android, sia per iOS. Queste ultime infatti, una volta digitato il numero sconosciuto in questione, sono in grado di stabilire se si tratta di chiamate spam o di una truffa telefonica .

Un'altra soluzione sarebbe quella di ricercare il numero sconosciuto direttamente on-line. Basta infatti digitare il numero su un motore di ricerca e verificare se vi sono state eventuali segnalazioni a riguardo, anche da parte di altri utenti che hanno ricevuto la stessa telefonata. In questo modo, sarà possibile sincerarsi sull'identità del mittente e sulla natura della telefonata.

Tuttavia, se nonostante riconoscimento dell’identità, il numero sconosciuto in questione, continua a telefonare comunque senza sosta, potete effettuare una segnalazione all’autorità competenti e al vostro gestore telefonico.

Così da bloccare all’istante attività illegali di eventuali call center.

In ogni caso, anche attraverso le impostazioni del proprio smartphone, è possibile bloccare un numero di telefono, cosicché questo non vi disturbi più.