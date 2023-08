Smartphone rari, se pensate di averli visti tutti dovete dare un'occhiata a questi modelli

Nell’era della tecnologia, gli smartphone sono diventati una parte essenziale della nostra vita quotidiana. Con il passare degli anni, alcuni modelli sono diventati oggetti da collezione, raggiungendo prezzi elevati sul mercato. Questi telefoni, per vari motivi, sono diventati rari e preziosi.

Smartphone rari: i modelli e i motivi del loro valore

Il primo iPhone, ad esempio, ha segnato l’inizio di una nuova era nella telefonia mobile. Con il suo design innovativo e le sue funzionalità all’avanguardia, ha rivoluzionato il modo in cui comunicavamo. Ora, più di 15 anni dopo il suo lancio, trovare un iPhone 1 o iPhone 2G in buone condizioni può costare oltre 1000 euro, e se è in condizioni quasi nuove, il prezzo può raddoppiare.

Un altro esempio di smartphone raro è il Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition. Questo telefono, prodotto in edizione limitata di soli 1000 pezzi e venduto esclusivamente in Corea del Sud, è diventato un oggetto da collezione. La confezione, che ricorda la parte anteriore di una BMW, contiene vari gadget a tema automobilistico, rendendolo un pezzo unico per gli appassionati di auto e tecnologia.

Risalendo nel tempo, troviamo il Samsung Galaxy S2 in una particolare colorazione rosa. Questo modello, lanciato nel 2012, non era raro di per sé, ma la sua versione rosa, prodotta in quantità limitate e venduta solo in alcuni paesi durante periodi specifici, è diventata un oggetto super prezioso.

Nell’attuale panorama degli smartphone, le edizioni limitate legate a popolari videogiochi sono diventate sempre più popolari. Ad esempio, il OnePlus Ace Genshin Impact, dedicato al famoso videogioco Genshin Impact, è diventato un must-have per i fan. La confezione contiene vari gadget legati al gioco, e il prezzo, già elevato al lancio, è destinato a salire nel tempo.

Infine, rimanendo in tema particolarità, c’è il set di auricolari bluetooth POCO Buds Pro Genshin Impact. La confezione, a forma di libro magico, e la custodia delle cuffie, che rappresenta lo zaino di uno dei personaggi del gioco, lo rendono un oggetto unico per gli appassionati di tecnologia e videogiochi.