MediaWorld ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, mettendo sul piatto agli utenti un risparmio ed un rapporto qualità/prezzo quasi unici nel loro genere, ciò permette di spendere relativamente poco, e godere altresì di prodotti di altissimo livello.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi dati i pregressi della medesima azienda, possono essere completati nei negozi fisici, come anche direttamente online sul sito ufficiale, ciò permette di godere di una versatilità quasi unica nel proprio genere, a prescindere da tutto il resto. L’unica cosa da ricordare riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione, almeno nella maggior parte dei casi, nel momento in cui si dovesse acquistare tramite l’e-commerce.

MediaWorld, ecco quali sono i nuovi sconti del momento

Nuovi prezzi bassi sconvolgono la vita degli utenti che vogliono oggi acquistare da Mediaworld cercando di risparmiare al massimo, infatti fino al 13 agosto sono disponibili riduzioni importanti su alcuni dei notebook più interessanti.

Tra i modelli da non perdere annoveriamo chiaramente il Vivobook Pro 15, un prodotto che oggi costa solo 599 euro, con processore Intel Core i5 di undicesima generazione. Nella fascia medio-alta, invece, annoveriamo lo ZenBook UX3402ZA, con Intel Core i7 di dodicesima generazione, proposto a 999 euro.

Salendo di livello, e di dimensioni, sulla vostra scrivania non può mancare l’iMac da 24 pollici con processore Apple M1, il cui prezzo attuale si aggira attorno ai 1299 euro. Gli acquisto possono essere completati anche online, per i dettagli potete aprire le pagine qui sotto.